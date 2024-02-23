До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції проти майже 300 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Держдеп також запровадив санкції щодо трьох чиновників уряду Росії у зв'язку зі смертю Олексія Навального. Разом Казначейство і Держдеп запроваджують санкції щодо більш як 500 об'єктів, щоб накласти додаткові витрати на російські репресії, порушення прав людини й агресію проти України.

Міністерство торгівлі США також додає понад 90 компаній до списку організацій.

Санкції спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів, необхідних для підтримання її жорстокої війни проти України, наголошується в повідомленні. До списку потрапили суб'єкти фінансової інфраструктури РФ, понад два десятки суб'єктів у третіх країнах, які надають допомогу в обході санкцій, а також сотні підприємств російської військово-промислової бази та інших ключових секторів.

"Російська економіка та військово-промислова база демонструють явні ознаки слабкості, почасти через дії, які ми разом із нашими партнерами та союзниками в усьому світі зробили для підтримки сміливої оборони України. Путін заклав сьогодення і майбутнє російського народу заради своїх цілей з підпорядкування України. Кремль вирішує переорієнтувати свою економіку на створення зброї, здатної вбивати сусідів, за рахунок економічного майбутнього власного народу. Але ми маємо і далі підтримувати Україну, навіть коли послаблюємо військову машину Росії. Украй важливо, щоб Конгрес приєднався до наших союзників у всьому світі й надав Україні засоби для захисту себе і своєї свободи від варварського нападу Путіна", - наголосила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.

Супутні дії включають санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності Росії вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу. Також робляться кроки щодо запровадження візових обмежень для ймовірних органів, встановлених Російською Федерацією, які займаються переміщенням, депортацією та ув'язненням українських дітей.

У списку значаться "Завод Елекон", Центральний науково-дослідний радіотехнічний інститут імені академіка А.І.Берга, "Технологічний парк космонавтики "Лінкос"", Верхньотуринський машинобудівний завод.

До списків, крім російських фігурантів, також потрапили 26 фізичних і юридичних осіб з 11 інших країн, серед яких КНР, Сербія, ОАЕ і Ліхтенштейн. Зокрема, під санкціями опинилися кілька технологічних компаній із Китаю.

До санкційного списку внесено 12 суден, зокрема одне бурове.

Серед фізосіб, проти яких введено санкції, - посол Росії в Білорусі Борис Гризлов, міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв і державний секретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.