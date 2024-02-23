Події

17:35 23.02.2024

До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

2 хв читати
До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції проти майже 300 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Держдеп також запровадив санкції щодо трьох чиновників уряду Росії у зв'язку зі смертю Олексія Навального. Разом Казначейство і Держдеп запроваджують санкції щодо більш як 500 об'єктів, щоб накласти додаткові витрати на російські репресії, порушення прав людини й агресію проти України.

Міністерство торгівлі США також додає понад 90 компаній до списку організацій.

Санкції спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів, необхідних для підтримання її жорстокої війни проти України, наголошується в повідомленні. До списку потрапили суб'єкти фінансової інфраструктури РФ, понад два десятки суб'єктів у третіх країнах, які надають допомогу в обході санкцій, а також сотні підприємств російської військово-промислової бази та інших ключових секторів.

"Російська економіка та військово-промислова база демонструють явні ознаки слабкості, почасти через дії, які ми разом із нашими партнерами та союзниками в усьому світі зробили для підтримки сміливої оборони України. Путін заклав сьогодення і майбутнє російського народу заради своїх цілей з підпорядкування України. Кремль вирішує переорієнтувати свою економіку на створення зброї, здатної вбивати сусідів, за рахунок економічного майбутнього власного народу. Але ми маємо і далі підтримувати Україну, навіть коли послаблюємо військову машину Росії. Украй важливо, щоб Конгрес приєднався до наших союзників у всьому світі й надав Україні засоби для захисту себе і своєї свободи від варварського нападу Путіна", - наголосила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.

Супутні дії включають санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності Росії вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу. Також робляться кроки щодо запровадження візових обмежень для ймовірних органів, встановлених Російською Федерацією, які займаються переміщенням, депортацією та ув'язненням українських дітей.

У списку значаться "Завод Елекон", Центральний науково-дослідний радіотехнічний інститут імені академіка А.І.Берга, "Технологічний парк космонавтики "Лінкос"", Верхньотуринський машинобудівний завод.

До списків, крім російських фігурантів, також потрапили 26 фізичних і юридичних осіб з 11 інших країн, серед яких КНР, Сербія, ОАЕ і Ліхтенштейн. Зокрема, під санкціями опинилися кілька технологічних компаній із Китаю.

До санкційного списку внесено 12 суден, зокрема одне бурове.

Серед фізосіб, проти яких введено санкції, - посол Росії в Білорусі Борис Гризлов, міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв і державний секретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.

Теги: #сша #санкції #мінфін_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 23.02.2024
Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

16:07 23.02.2024
13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

15:17 23.02.2024
До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

11:52 23.02.2024
ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

07:06 23.02.2024
США готують новий пакет санкцій проти Росії

США готують новий пакет санкцій проти Росії

19:04 21.02.2024
Трамп назвав імена можливих кандидатів у його віцепрезиденти

Трамп назвав імена можливих кандидатів у його віцепрезиденти

11:43 21.02.2024
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

07:02 21.02.2024
Перша група українських пілотів до літа завершить навчання на F-16

Перша група українських пілотів до літа завершить навчання на F-16

05:46 21.02.2024
США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Секторі Гази

США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Секторі Гази

02:55 21.02.2024
Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа – Фредеріксен

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

ОСТАННЄ

Умєров і Сирський відвідали перший центр рекрутингу ЗСУ, який відкрився у Львові

У Міноборони вивчають питання передання частини послуг, що проводяться в ТЦК, у Центри надання адмінпослуг - заступник міністра оборони Калмикова

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій – Зеленський

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа – Фредеріксен

В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

У Києві затримано двох керівників підконтрольного ФСБ РФ донецького інтернет-провайдера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА