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13:38 23.02.2024

Підозрюваного в хабарництві заступника голови Запорізької облради взято під варту з альтернативою 3 млн грн

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Підозрюваного в хабарництві заступника голови Запорізької облради взято під варту з альтернативою 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту з альтернативою застави 3 млн грн заступника голови Запорізької облради, підозрюваного в даванні хабаря директору медзакладу за сприяння в тендері на медичні закупівлі, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Слідчі судді ВАКС підтримали позицію прокурорів САП і застосували запобіжні заходи щодо заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом зазначеної облради), його помічника та депутата вказаної ради, яких викрито на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання під час здійснення медичних закупівель, а також за здійснення інших фінансових операцій, зокрема за надання хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні САП.

Зазначено, що суд застосував до заступника голови Запорізької облради та депутата зазначеної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн й 1 млн грн застави відповідно.

Третього фігуранта, помічника заступника голови, суд узяв під цілодобовий домашній арешт.

У прокуратурі нагадують, що слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності зазначених осіб, а саме чотири передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України. 

Теги: #запоріжжя #облрада #хабарництво

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