Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

Позиції України та Китаю щодо необхідності настання миру збігаються, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

"Діалог із китайською стороною триває. Для нас дуже важлива, я це ще раз підтверджую, участь Китаю в Саміті миру, який планує українська сторона. (...) Сьогодні над цим працює вже не лише українська і швейцарська сторони. Партнери України мають, зокрема, свої відносини з китайською стороною", - сказав він.

Жовква зазначив, що "китайська сторона дуже чітко виступала за те, що неприпустимою є поведінка в ядерній сфері, яку демонструє країна-агресор. Нагадаю, це перший пункт Формули миру президента Зеленського. І територіальна цілісність, безумовно".

"Ми розуміємо, що не всі країни Глобального Півдня підтримують усі 10 пунктів Формули миру, але вони поділяють філософію того, що в Україну має прийти мир. І тут наші позиції з Китаєм точно збігаються", - сказав він.