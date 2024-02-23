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07:42 23.02.2024

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

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У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

Унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю в Дніпрі постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, сили оборони знищили 5 "шахедів", повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"5 ️безпілотників знищили захисники неба цієї ночі над областю. Із восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі в стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, чотири безпілотники ліквідовано в Синельниківському та Дніпровському районах, ще один - у Новомосковському.

Він зазначив, що окрім багатоповерхівки в Дніпрі, ворог влучив по підприємству. У розбитому будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

Також не припиняв агресор і обстріли Нікопольщини. Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Красногригорівську громади. Там пошкоджено 2 підприємства, 3 приватні будинки. Зруйновано господарські будівлі. Зачепило лінії електропередачі. Люди цілі.

"Останні чотири фото - Нікопольщина". - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі внаслідок атаки російських "шахедів" на багатоповерховий будинок 4 людей постраждали, під завалами ще можуть бути люди, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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