Події

21:23 22.02.2024

Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

2 хв читати
Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

Президент Володимир Зеленський у телефонному режимі обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поточну ситуацію на українсько-польському кордоні, він наголосив, що Україна "готова до консультацій для розв'язання конфлікту", повідомляє пресслужба глави держави.

"Сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні... Україна готова до консультацій з метою швидкого і справедливого вирішення ситуації. Глава держави також наголосив на важливості продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС, оскільки така підтримка не менш важлива під час війни, ніж зброя", - йдеться в релізі на сайті президента.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо прогресу України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Зазначається, що президент поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року", - сказано в повідомленні.

Сторони також приділили увагу підготовці 25-го саміту Україна-Європейський Союз.

Водночас Зеленський подякував Мішелю за всебічну підтримку з боку Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні 2-ї річниці повномасштабної російської агресії.

 

 

 

Теги: #розмова #зеленський #мішель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 22.02.2024
Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

20:41 21.02.2024
Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

20:29 21.02.2024
Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

16:58 21.02.2024
Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів

Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів

13:42 21.02.2024
Зеленський на селекторі розглянув ситуацію з блокуванням польського кордону: Наші наступні кроки будуть дуже скоро

Зеленський на селекторі розглянув ситуацію з блокуванням польського кордону: Наші наступні кроки будуть дуже скоро

16:37 20.02.2024
Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

11:05 20.02.2024
Незалежність України залишилася стимулом для українців боротися - Зеленський

Незалежність України залишилася стимулом для українців боротися - Зеленський

11:00 20.02.2024
Президент України з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

Президент України з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

21:18 19.02.2024
На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

17:41 19.02.2024
Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

ОСТАННЄ

Рада в п'ятницю може розглянути законопроєкт про демобілізацію строковиків - Фріз

Польські фермери анонсували страйк у Варшаві у вівторок

Шольц підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО

"Укрзалізниця" довезе пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, наступними рейсами

Кличко: Розраховуємо на ґрунтовну та ефективну роботу нової ТСК

Українські ракетні війська уразили один логістичний хаб і два засоби ППО ворога

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА