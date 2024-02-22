Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

Президент Володимир Зеленський у телефонному режимі обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поточну ситуацію на українсько-польському кордоні, він наголосив, що Україна "готова до консультацій для розв'язання конфлікту", повідомляє пресслужба глави держави.

"Сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні... Україна готова до консультацій з метою швидкого і справедливого вирішення ситуації. Глава держави також наголосив на важливості продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС, оскільки така підтримка не менш важлива під час війни, ніж зброя", - йдеться в релізі на сайті президента.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо прогресу України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Зазначається, що президент поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року", - сказано в повідомленні.

Сторони також приділили увагу підготовці 25-го саміту Україна-Європейський Союз.

Водночас Зеленський подякував Мішелю за всебічну підтримку з боку Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні 2-ї річниці повномасштабної російської агресії.