Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію в Кринках - Гуменюк

Сили оборони України продовжують тримати позиції в Кринках Херсонської області, повідомила спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ситуація справді непроста, але контрольована. Контролюється вона зусиллями Сил оборони. Всім зрозуміло, що тримати плацдарм у таких умовах надзвичайно складно, але все ж таки ми його тримаємо", - заявила вона в ефірі телемарафону.

Коментуючи заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Кринки нібито зачищені, Гуменюк припустила, що текст був заготовлений заздалегідь.

"Брехлива заява Шойгу - всім очевидно, що вона була порожньою заготовкою, яку вони підготували після потужних штурмів у неділю. Але успіху не досягли, доповісти не встигли, роздрукували те, що було заготовлено, і понеслося світом. Але в результаті ми всім продемонстрували, що продовжуємо тримати плацдарм і відбивати штурми ворога. Інакше кого вони сьогодні штурмували, самі себе?" - сказала вона.