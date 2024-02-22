Події

16:31 22.02.2024

"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

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"Київтеплоенерго" відновить постачання тепла 220 будинкам протягом доби

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) планує завершити ремонт тепломережі на бульварі Шевченка та відновити постачання тепла і гарячої води мешканцям 220 будинків протягом доби.

"Київтеплоенерго" усуває експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Т.Шевченка. На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків", - повідомила компанія в телеграм-каналі вдень у четвер.

Наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву і демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

"Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення. Завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби", - зазначається в повідомленні. 

Теги: #ремонт #тепломережа #бульвар #київтеплоенерго

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