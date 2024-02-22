Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus

Бундестаг у четвер, 22 лютого, проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора", повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Щойно бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто "Таурусів". Це коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - написав він у фейсбуці.