Інтерфакс-Україна
Політика
16:34 14.04.2025

У Бундестазі призначили на 6 травня засідання, на якому можуть обрати Мерца канцлером

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У Бундестазі призначили на 6 травня засідання, на якому можуть обрати Мерца канцлером

Парламент ФРН збереться 6 травня на засідання, на якому, ймовірно, буде обрано нового канцлера Німеччини, повідомляють у понеділок європейські ЗМІ з посиланням на Бундестаг, зокрема Reuters.

Очікується, що за підсумками голосування канцлером стане лідер християнських демократів Фрідріх Мерц.

Європейські ЗМІ зазначають, що для обрання йому необхідно отримати більшість голосів у 630-місцевому Бундестазі.

Минулого тижня повідомлялося, що альянс Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) після кількох тижнів перемовин домоглися угоди щодо формування нової правлячої коаліції.

Альянс ХДС/ХСС під керівництвом кандидата на посаду канцлера Мерца здобув перемогу на дострокових федеральних виборах наприкінці лютого.

Теги: #бундестаг

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