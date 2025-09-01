Інтерфакс-Україна
Події
21:57 01.09.2025

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

1 хв читати
Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага Йенсом Шпаном (Jens Spahn) и Маттиасом Миршем (Matthias Miersch).

"Во время встречи с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем обсудили финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии", - говорится в Телеграм-канале президента.

Зеленский выразил благодарность Германии за лидерство в поддержке украинского народа. "Прежде всего за системы Patriot, ракеты к ним и системы IRIS-T. Это сохранение жизни наших людей. Мы также говорили о дальнейшем укреплении нашей защиты неба", - добавил он.

Также, по словам президента, отдельно речь шла о важности прекращения огня и наработки гарантий безопасности.

"За последние недели Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, наносила удары по нашим людям. Именно поэтому рассчитываем на поддержку Германии в усилении давления на Россию. Только сильные шаги могут изменить поведение россиян", подытожил украинский лидер.

Как сообщалось, лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в понедельник, 1 сентября, впервые прибыли в Киев.

 

 

 

Теги: #лідери #бундестаг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

21:13 01.09.2025
Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

20:49 01.09.2025
Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

14:12 01.09.2025
Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

13:57 01.09.2025
Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

21:46 31.08.2025
У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

21:26 31.08.2025
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

20:38 31.08.2025
Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Близько 850 тис. сирійських біженців повернулися на батьківщину після відходу Асада з поста президента

Генсек Ради Європи вийшов з лікарні і приступив до виконання обов’язків

Підрозділи Міноборони розмінували в серпні 5,7 тис. га сільгоспугідь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА