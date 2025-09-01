Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага Йенсом Шпаном (Jens Spahn) и Маттиасом Миршем (Matthias Miersch).

"Во время встречи с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем обсудили финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии", - говорится в Телеграм-канале президента.

Зеленский выразил благодарность Германии за лидерство в поддержке украинского народа. "Прежде всего за системы Patriot, ракеты к ним и системы IRIS-T. Это сохранение жизни наших людей. Мы также говорили о дальнейшем укреплении нашей защиты неба", - добавил он.

Также, по словам президента, отдельно речь шла о важности прекращения огня и наработки гарантий безопасности.

"За последние недели Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, наносила удары по нашим людям. Именно поэтому рассчитываем на поддержку Германии в усилении давления на Россию. Только сильные шаги могут изменить поведение россиян", подытожил украинский лидер.

Как сообщалось, лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в понедельник, 1 сентября, впервые прибыли в Киев.