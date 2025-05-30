Депутат Бундестагу: СДПН має відмовитися від блокування постачання Taurus в Україну

Член комітету Бундестагу із закордонних справ від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) припинити блокування постачання крилатих ракет Taurus в Україну, повідомляє Deutschlandfunk.

"Партнер по коаліції ХДС/ХСС повинен рухатися. В іншому випадку канцлер Мерц, який неодноразово закликав до постачання "Таурусів" під час свого перебування на посаді лідера опозиції, також матиме проблеми з довірою до себе", - заявив Кізеветтер в ефірі радіо.

Кізеветтер наголосив, що початок тренувань українських солдатів на крилатих ракетах стане політичним сигналом для Росії, що німецький уряд налаштований серйозно і надасть "все, на що він здатен".

Як повідомлялось, бундесканцлер Фрідріх Мерц раніше заявляв, що поставка крилатих ракет Taurus є "цілком можливою". Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що говорив про це з Мерцом.