Зеленський про Taurus: Є певні теми, які ми з Мерцем домовилися не обговорювати публічно

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися обговорювати деякі теми не публічно.

"Ми працюємо в цьому напрямку... Є певні теми, які ми домовилися з канцлером Мерцом не обговорювати публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся цього", - сказав Зеленський в інтерв'ю для німецького телеканала RTL, говорячи про крилаті ракети Taurus.

Водночас, президент зазначив, що не бачить жодної готовності Путіна до миру, оскільки немає достатнього тиску на нього.