Інтерфакс-Україна
Події
15:19 29.05.2025

Зеленський про Taurus: Є певні теми, які ми з Мерцем домовилися не обговорювати публічно

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Зеленський про Taurus: Є певні теми, які ми з Мерцем домовилися не обговорювати публічно
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися обговорювати деякі теми не публічно.

"Ми працюємо в цьому напрямку... Є певні теми, які ми домовилися з канцлером Мерцом не обговорювати публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся цього", - сказав Зеленський в інтерв'ю для німецького телеканала RTL, говорячи про крилаті ракети Taurus.

Водночас, президент зазначив, що не бачить жодної готовності Путіна до миру, оскільки немає достатнього тиску на нього.

Теги: #taurus

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