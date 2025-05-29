Інтерфакс-Україна
Події
10:02 29.05.2025

Мерц: Доставка Taurus "в межах можливого" - ЗМІ

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Мерц: Доставка Taurus "в межах можливого" - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє телеканал ZDF.

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер в етері телеканалу ZDF, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus. Мерц також зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він. Передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, підкреслив Мерц.

Тому, за його словами, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні. Канцлер підтвердив, що Німеччина тісно координує свої дії зі своїми європейськими партнерами, деякі з яких вже поставили Україні крилаті ракети великої дальності.

Останніми днями Мерц оголосив, що дозволить Україні використовувати зброю далекобійної дії . Щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 28 травня у Берліні провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер. Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.

Зокрема, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

Теги: #німеччина #taurus

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