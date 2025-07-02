Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим, однак Німеччина не стане стороною війни.

"Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо "Тауруси", то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція", — сказав Мерц в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau у вівторок.

За словами канцлера, система Taurus надзвичайно складна, і її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.

"Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом", — зазначив він.

Мерц наголосив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю вона передає Україні, аби не давати Росії змогу точно оцінювати дії Заходу: "Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані", — пояснив він.

Водночас канцлер підкреслив, що Німеччина не стане стороною конфлікту.

"Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні. І те, що він щойно сказав, або те, що ви тут процитували, — це саме те, чого не станеться. Німеччина не стане стороною війни", — підсумував Мерц.

Джерело: https://youtu.be/TSVVn5StyDw?si=j-KKQQBBb1inpeEq