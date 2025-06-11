"Маніфест" миротворчих кіл СДПН закликає до "роззброєння" та переговорів з Росією – ЗМІ

Позиційний документ, названий "Маніфестом", та підписаний понад 100 особами, наближеними до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), який стосується політики безпеки та оборони і переговорів з Росією, викликав бурхливу реакцію, повідомляють у середу німецькі ЗМІ.

Як пише журнал Stern, документ суперечить позиції федерального уряду та курсу власного партійного керівництва.

Автори документа жорстко критикують дебати, що ведуться партіями, які входять до уряду. "Воєнізована риторика та масштабні програми озброєння не підвищують безпеку Німеччини та Європи, а навпаки, призводять до дестабілізації та посилення взаємного сприйняття загрози між НАТО та Росією", – йдеться в документі.

Серед підписантів, колишній голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мюценіх, політик у сфері зовнішньої політики Ральф Штегнер, колишній голова партії Норберт Вальтер-Борянс, а також колишній федеральний міністр фінансів Ганс Айхель. Незрозуміло, чи всі підписи належать членам СДПН.

Видатні діячі СДПН у програмній заяві вимагають змінити підхід Німеччини до Росії та інших питань безпеки, пише tagesschau.de. У "Маніфесті" автори з "миротворчих кіл СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

За інформацією, війна в Україні чітко визначається як "посягання Росії, що суперечить міжнародному праву", більш чіткої критики на адресу Москви не існує. Підписанти закликають до дипломатичних зусиль, щоб покласти край вбивствам в Україні. Підтримка України в її "міжнародно-правових претензіях" повинна бути пов'язана "з виправданими інтересами всіх в Європі щодо безпеки та стабільності". Після припинення вогню необхідно "здійснити надзвичайно складну спробу відновити діалог", йдеться в документі. Крім того, необхідне "поступове повернення до розрядки відносин і співпраці з Росією".