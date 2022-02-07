Українські шеф-кухарі та представники держвлади проголосили Маніфест про відродження української кухні та її популяризацію у світі

Українські шеф-кухарі та представники державної влади спільно проголосили Маніфест про відродження української кухні, її популяризацію у світі, пошук нових формул стародавніх страв і розвиток вітчизняного гастротуризму.

"Для нас розвиток гастрономії має дуже велике значення, оскільки саме через гастрономію нас упізнають у світі", - сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів на заході з нагоди урочистого проголошення маніфесту в понеділок.

За її словами, нині українську гастрономію сприймають як більш домашню кухню, а в ресторанах люди хочуть вживати іноземну кухню. У зв'язку з цим Олеськів наголосила на необхідності переосмислити українську кухню.

За її словами, для того, щоб об'єднати всіх учасників ринку та профільні органи державної влади, й виникла ініціатива маніфесту.

Серед шефів-підписантів маніфесту - понад 20 українських кухарів, зокрема: Ярослав Артюх, Елеонора Баранова, Віталій Гуралевич, Міралі Ділбазі та Євген Клопотенко.