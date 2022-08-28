"Азов" жодним чином не причетний до фейкового маніфесту, поширюваного в соцмережах

Полк "Азов" не має стосунку до фейкового маніфесту, поширюваного в соцмережах, в якому міститься заклик щодо захисту України "не тільки від московської імперії, а й від гнилля нагорі".

"Заявляємо наступне: полк "Азов" не має жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України. Так, ми помстимося за загибель кожного бійця полку "Азов", за загибель кожного патріота України, але помста наша буде спрямована виключно на ворога - країну-терориста!" - йдеться в заяві "Азова" в телеграм-каналі.