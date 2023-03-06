Події

10:45 06.03.2023

До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

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До Києва в понеділок, 6 березня, з візитом прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль і лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх, повідомляє Tagesschau.

За даними видання, до Києва політики прибули вранці потягом, у понеділок вони проведуть переговори з представниками українського уряду і парламенту.

З міркувань безпеки інформація про візит і точна програма не оприлюднені.

Це перший візит Клінґбайля і Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після 24 лютого 2022 року в Україні побували декілька високопоставлених політиків СДПН, насамперед канцлер Олаф Шольц у червні 2022 року. Міністр оборони Борис Пісторіус прибув в Україну всього через декілька днів після вступу на посаду.

Теги: #україна #візит #сдпн

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