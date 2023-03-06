Кличко зустрівся в Києві з керівниками німецьких соціал-демократів

Київський міський голова Віталій Кличко провів зустріч із очільниками Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем, які прибули до Києва.

"Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччині в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України - озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою", - написав Кличко у своєму твіттері в понеділок.

Мютценіх і Клінгбайль прибули до Києва в понеділок уранці для переговорів із представниками уряду та парламенту України.