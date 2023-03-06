Події

21:49 06.03.2023

Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

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Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем і Рольфом Мютценіхом.

" Дякую Німеччині за всебічну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії. Окремо вдячний за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T. Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #зеленський #сдпн

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