Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем і Рольфом Мютценіхом.

" Дякую Німеччині за всебічну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії. Окремо вдячний за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T. Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини", - написав він у телеграм-каналі.