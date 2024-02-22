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16:12 22.02.2024

571 репресований комуністичним режимом був реабілітований в Україні у 2023 році - УІНП

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571 репресований комуністичним режимом був реабілітований в Україні у 2023 році - УІНП

571 репресований комуністичним тоталітарним режимом був реабілітований в Україні у 2023 році, повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

"Минулого року відбулося п’ять засідань Національної комісії з реабілітації... За результатами розгляду справ реабілітовано 571 особу", - сказав в.о. глави Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак на пресконференції в четвер.

Зокрема, 2023 року Національна комісія з реабілітації розглянула 852 справи, й за підсумками засідань реабілітовано 571 особу; визнано постраждалими від репресій 182 осіб; встановлено, що особа вже була реабілітована та не потребує додаткової реабілітації, щодо восьми осіб; відмовлено в реабілітації або визнанні потерпілими від репресій 24 особам.

Як повідомлялося, 381 репресований комуністичним тоталітарним режимом був реабілітований в Україні 2022 року.

Наприкінці грудня 2023 року Національна комісія з реабілітації реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова.

Теги: #реабілітація #уінп #репресовані

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