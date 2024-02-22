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14:16 22.02.2024

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

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Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача, окремим блоком на ній стало обговорення "всього, що стосується літаків F-16".

"Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - написав президент у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив Зеленський, на Ставці "детально розглянули ситуацію на авдіївському та південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію".

"Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - наголосив Зеленський.

Теги: #ставка #f_16 #головнокомандувач

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