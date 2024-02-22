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14:05 22.02.2024

Єврокомісія представить рамки для переговорів про вступ України до ЄС, щойно вони будуть готові

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Єврокомісія представить рамки для переговорів про вступ України до ЄС, щойно вони будуть готові

Європейська комісія представить рамки для переговорів про вступ України до Європейського союзу тоді, коли вони будуть готові.

Так у четвер у Брюсселі голова пресслужби Європейської комісії Ерік Мамер прокоментував на прохання журналістів нещодавню заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що цей документ не буде готовий до європейських виборів, які відбудуться в країнах-членах ЄС із 6 до 9 червня. Як відомо, раніше йшлося про те, що переговорні рамки може бути затверджено вже в березні.

"Якщо я правильно пам'ятаю, президент сказала, що це - її "найкраще припущення". Ми працюємо над підготовкою рамок для переговорів, які можуть бути представлені, щойно вони будуть готові - у найближчі кілька тижнів або пізніше. Тому немає точної дати для цього - рамки для переговорів будуть представлені, щойно вони будуть готові", - сказав Мамер.

Відповідаючи на запитання, чому роботу над рамками не може бути прискорено, представник Єврокомісії наголосив, що "справа не в прискоренні". "Важливо бути готовим. Тож робота триває, і ми представимо рамки, щойно вони будуть готові", - повторив він.

Теги: #україна #єврокомісія

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