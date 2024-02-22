Події

14:02 22.02.2024

УІК проведе з 16 до 24 березня всеукраїнський національний тиждень читання

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Український інститут книги (УІК) проведе всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію "Національний тиждень читання. Тиждень поезії" з 16 до 24 березня 2024 року.

"Команда Українського інституту книги анонсує проведення всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції "Національний тиждень читання. Тиждень поезії", який відбудеться з 16 по 24 березня 2024 р., що охоплює дату святкування Всесвітнього дня поезії (21 березня). Тиждень поезії в Україні відбудеться вперше, і, ми вважаємо, що це гарна можливість відзначити роль поетів і поетичного слова в культурі, особливо під час війни, адже поезія як форма літератури реагує на події найпершою", - йдеться в повідомленні пресслужби УІК.

Зазначається, що тема тижня поезії у 2024 році - дім, а гаслом став рядок із вірша сучасної української поетеси Ірини Шувалової - "Ріки незмінно течуть додому".

"У візуальній частині ми використали фрагмент однієї з картин циклу "Сни про дім" воїна, поета й художника Валерія Пузіка. Поняття "дім" для кожного українця і українки набуло щемкого й навіть сакрального значення. Дім для нас тепер про повертання і чекання, про безумовну віру в тих, хто за цей дім бореться. Дім – це світло, котре гріє, навіть, коли вас розділяють тисячі кілометрів. Дім – це чуття себе частиною чогось більшого, частиною родини. Дім – це Україна", - йдеться в повідомленні.

Теги: #читання #поезія #уік

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