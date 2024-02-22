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12:34 22.02.2024

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

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СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

Служба безпеки України задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї.

"Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), вироблені на території КНДР", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

"Унаслідок ворожих прильотів загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ніж сто цивільних дістали тяжких поранень", - інформують у СБУ.

У відомстві зазначають, що один із перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступного удару північнокорейськими ракетами, згідно з повідомленням, окупанти завдали на початку січня цього року по багатоквартирному будинку в Києві - тоді від ворожої атаки загинули чотири мешканці столиці, ще понад 50 перебувають у важкому стані.

"Крім того, рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'яти прифронтових селищ Донецької області, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим убили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків'ян дістали тяжких поранень", - інформують у спецслужбі.

Усі ці факти документують слідчі Служби безпеки в рамках кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

У СБУ уточнюють, що також встановлюють логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію РФ.

Розслідування здійснюють за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив журналістам, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) під час ракетних обстрілів території України.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, попередньо, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста й села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 дістали поранень", - розповів генпрокурор. 

Теги: #сбу #кндр #ракети

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