Події

11:37 22.02.2024

Міносвіти затвердило календарний план НМТ-2024

2 хв читати
Міносвіти затвердило календарний план НМТ-2024

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

Згідно з повідомленням пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) і додаткових сесій (11-19 липня).

Крім того, передбачено два періоди реєстрації осіб, які хочуть узяти участь у НМТ, - основний і додатковий. Так, основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

"До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в додатковий період (10-15 травня) матимуть можливість зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Далі, з 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

"Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня. З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ", - додали в УЦОЯО.

Згідно з повідомленням, інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій - до 26 липня.

Як повідомлялося, НМТ 2024 року передбачатиме три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).

25 січня Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного та додаткового блоків НМТ-2024 і схеми нарахування балів за виконання завдань.

Теги: #графік #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 26.01.2024
НМТ-2024 відбудеться з 14 травня до 19 липня

НМТ-2024 відбудеться з 14 травня до 19 липня

17:04 29.08.2023
У 2024 році в екзаменаційних центрах НМТ застосують рамки металодетекторів для запобігання порушенням - директор УЦОЯО

У 2024 році в екзаменаційних центрах НМТ застосують рамки металодетекторів для запобігання порушенням - директор УЦОЯО

12:53 11.08.2023
Майже 40% українців підтримують скасування ЗНО та НМТ як основного критерію добору студентів до вишів

Майже 40% українців підтримують скасування ЗНО та НМТ як основного критерію добору студентів до вишів

11:01 11.07.2023
Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

11:05 06.07.2023
За результатами основної сесії НМТ-2023 253 учасники провалили тест з української мови та 10755 учасників - з математики

За результатами основної сесії НМТ-2023 253 учасники провалили тест з української мови та 10755 учасників - з математики

23:39 03.07.2023
Глава МЗС України: графік навчання пілотів на винищувачах F-16 починає зрушуватись, ми максимально все прискорюємо

Глава МЗС України: графік навчання пілотів на винищувачах F-16 починає зрушуватись, ми максимально все прискорюємо

12:41 29.06.2023
Результати основної сесії НМТ-2023: 3,7 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

Результати основної сесії НМТ-2023: 3,7 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

10:57 05.06.2023
Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

14:08 04.06.2023
Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

14:40 27.04.2023
До 32 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

До 32 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

ОСТАННЄ

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

Армія РФ за добу 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області - ОВА

ЗАЕС через обстріли росіян другу добу залишається на одній лінії електропередачі

ДОТ скасував результати 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії України

Єрмак обговорив із послом Італії підготовку двосторонньої безпекової угоди

На Київщині виконають вибухові роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА