11:11 20.08.2025

Міноборони заявляє про випередження українськими виробниками графіка виконання контрактів на 18%

Українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами, укладеними з Міністерством оборони України під державні гарантії у 2024 році, cтаном на серпень 2025 року виконують зобов’язання з випередженням графіка на 18%, повідомляється на сайті оборонного відомства.

Міноборони повідомляє, що уклало 11 контрактів з 8 вітчизняними підприємствами строком на три роки вмежах цієї програми в 2024 році. Загальна сума держгарантій, передбачених держбюджетом-2024, перевищила 24 млрд грн. Постачання охоплюють броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини, вантажну техніку спеціального призначення, паливозаправники та інші засоби забезпечення ЗСУ.

"Державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії та підтримки українських виробників. Ми не лише отримуємо техніку для фронту, а й формуємо нові робочі місця, розвиваємо технології та зміцнюємо економіку", – зазначив керівник департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

