23:57 28.08.2025

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка, а з 29 серпня рух планують відновити за розкладом, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Поступово наганяємо затримки і будемо робити все, щоб 29 серпня наші рейси прямували за розкладом, як до цього звикла вся країна", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, поїзд №3/4 буде прискорений вночі та прибуде на станцію Ужгород за розкладом.

Поїзди №210 та №110 Львів - Миколаїв - аналогічно.

Поїзд №62 Івано-Франківськ – Дніпро та №48 Мукачево – Запоріжжя прибудуть до Дніпра о 13:00 та до Запоріжжя о 12:00 відповідно.

Поїзд №103 Краматорськ – Львів після пересадки 235 пасажирів по Лозовій має повернутися до графіку вже по Києву. Цим рейсом також прямує евакуаційний вагон для мешканців Донеччини.

Поїзд №73/74 Перемишль – Харків прибуде на станцію Харків не пізніше 23:30.

Поїзд №712 Краматорськ – Київ прибуде о 22:40, а для пересадки групи пасажирів затримається на відправку.

Поїзд №97 Київ - Ковель. Обидва поїзди будуть розташовані у Києві в межах однієї платформи для зручності пересадки.

Поїзд №90 Перемишль – Київ має повернутися до розкладу ще до прослідування станції Хмельницький.

Поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя, який нещодавно відправився з Перемишля, прибуде на станцію Запоріжжя за графіком.

Поїзди №52 Перемишль – Київ та №36 Перемишль – Одеса відправляться з Перемишля о 22:10, але прибудуть на кінцеву за графіком.

Поїзд №705 Київ – Перемишль прибуде орієнтовно о 22:08. Поїзд №1021/1022 Перемишль – Прага буде затриманий для пересадки українських пасажирів.

"По станціях Дорохуськ і Перемишль збільшено кількість прикордонників для максимально швидкого контролю пасажирських поїздів в обидвох напрямках - дякуємо за співпрацю та розуміння як ДПСУ, так і польським колегам", - наголосили у відомстві.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7240

Теги: #поїзди #укрзалізниця #графік

