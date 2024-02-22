Події

09:56 22.02.2024

Єрмак обговорив із послом Італії підготовку двосторонньої безпекової угоди

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послом Італії в Україні П'єром Франческо Дзадзо, обговорив підготовку двосторонньої безпекової угоди з Італією в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

"Вже підписано безпекові документи з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Маємо гарну динаміку і з Італією. З огляду на цьогорічне головування Італійської Республіки в G7 двостороння безпекова угода з Італією для України є надзвичайно важливою", - зазначив Єрмак, повідомляє Офіс президента.

Керівник Офісу президента подякував Італії за підтримку проведення саміту миру.

Сторони також обговорили підготовку до саміту G7.

Теги: #посол #італія #єрмак

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