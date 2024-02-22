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03:15 22.02.2024

Судді в Лондоні завершили слухання у справі Ассанжа, вердикт оголосять не раніше березня

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Судді в Лондоні завершили слухання у справі Ассанжа, вердикт оголосять не раніше березня

Слухання, під час яких розглядали апеляцію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на рішення британської влади про його екстрадицію до США, завершилися, повідомляє в середу The Independent.

Суддя Вікторія Шарп заявила, що судді оголосять про своє рішення пізніше. Зі свого боку, Associated Press зазначає, що малоймовірно, що про вердикт стане відомо раніше березня.

Другий день поспіль Ассанж сам був відсутній у суді. У вівторок його адвокат Едвард Фіцджеральд заявив, що його клієнт нездоровий і тому взагалі не може бути присутнім на слуханнях: ні особисто, ні через відеозв'язок.

Юристи, які представляють у суді США, заявили, що Ассанжа звинувачують за публікацію імен джерел інформації для США, а не за свою політичну позицію. За словами Клер Доббін, засновник WikiLeaks "без розбору і з розумінням справи опублікував імена людей, які виступали як джерела інформації для США... цей факт виділяє його, а не його політична позиція". Обвинувачення стверджує, що цей вчинок наразив на небезпеку життя цих людей.

Раніше захист Ассанжа і його дружина Стелла заявляли, що переслідування засновника WikiLeaks є політично мотивованим.

Слухання, під час яких розглядали апеляцію Ассанжа на рішення британської влади про його екстрадицію до США, де йому загрожує 175 років тюремного ув'язнення, почалися у Високому суді Лондона у вівторок.

У разі, якщо Ассанж отримає дозвіл на подачу апеляції, у його команди буде можливість представити аргументи на захист засновника WikiLeaks і проти його екстрадиції до США. Однак якщо судді відмовлять засновнику WikiLeaks у проханні оскаржити розпорядження суду, це може призвести до виконання рішення про екстрадицію Ассанжа. У цьому разі команда юристів Ассанжа планує оскаржити негативне рішення в Європейському суді з прав людини.

Високий суд Лондона в середині грудня 2021 року підтримав апеляцію, подану владою США, і скасував заборону на екстрадицію Ассанжа до Сполучених Штатів. У березні 2022 року Верховний суд Великої Британії відмовився задовольнити апеляцію засновника Ассанжа на це рішення Високого суду Лондона, а у квітні 2022 року Вестмінстерський магістратський суд Лондона ухвалив постанову про екстрадицію засновника WikiLeaks у США.

У червні 2022 року Пріті Пател, яка обіймала на той час посаду глави МВС Великої Британії, ухвалила рішення про передачу Ассанжа США. Пізніше засновник WikiLeaks направив апеляцію на це рішення британської влади.

США домагаються екстрадиції 52-річного Ассанжа, оскільки американська прокуратура хоче притягнути його до суду за крадіжку і розкриття секретної інформації, що має відношення до оборони.

У квітні 2019 року Мін'юст США повідомив, що звинувачує засновника WikiLeaks у змові з екс-інформаторкою Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів. Пізніше судова влада США оголосила про рішення висунути додаткові звинувачення засновнику Wikileaks за ще 17 пунктами. Усі звинувачення, як зазначали американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням і оприлюдненням даних, що мають стосунок до оборони США.

Теги: #суд #ассандж #великобританія

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