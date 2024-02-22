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00:04 22.02.2024

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

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Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

Російські окупаційні війська протягом дня здійснили п'ять обстрілів трьох громад Сумської області, повідомила прес-служба ОВА у середу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстріли зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади", - сказано у зведенні.

За даними ОВА, мінометних обстрілів зазнали Великописарівська громада (28 вибухів), та Білопільська громада (3 вибухи).

Артилерійського обстрілу зазнала Новослобідська громада (2 вибухи).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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