Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

Верховна Рада готова долучитися до діалогу з Сеймом та Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна – Польща для вирішення питання транспортування українського зерна через територію Польщі, заявила віце-спікер українського парламенту Олена Кондратюк.

"Президент України Володимир Зеленський запропонував до 24 лютого урядам обох держав (України та Польщі – ІФ-У) зустрітися на українсько-польському кордоні для вирішення питання зерна та блокування кордону... Верховна Рада готова приєднатися до цієї місії. Ми готові активно включитися до діалогу з Сеймом та Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна – Польща, а також на рівні профільних комітетів", - написала Кондратюк у середу у Фейсбуці.

Вона нагадала, що у вівторок говорила про це зі своєю колегою, віце-маршалком польського Сейму Монікою Велиховською.

"Переконана, що це рух у правильному напрямку. Тільки відвертий, конструктивний та професійний діалог дозволить нам знайти розуміння та взаємовигідне вирішення питання. Постійне загострення цієї ситуації не вигідне ні Україні, ні Польщі. Від цього у виграші тільки Росія. Маємо разом поламати плани кремля роздмухати цю ситуацію до конфлікту між нашими дружніми народами", - наголосила Кондратюк.

Як повідомлялося, Зеленський запросив президента та прем'єр-міністра Польщі Анджея Дуду та Дональда Туска зустрітися втрьох на українсько-польському кордоні.