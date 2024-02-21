Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах і на складах

Автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP) уже під'єднано у 200 військових частинах, повідомляє Міністерство оборони України.

"SAP - це провідна міжнародна система у сфері управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО. Вона автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, дає змогу бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військових усім необхідним. Завдяки системі Міноборони прискорило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів. Раніше цей процес міг тривати місяць", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, зібрана інформація про залишки майна дає змогу краще планувати закупівлі та постачання озброєння і тилового майна ЗСУ.

"Мета впровадження повноцінної системи управління оборонними ресурсами - автоматизувати та спростити наявні процеси обліку ресурсів, забезпечити прозорість у використанні ресурсів, надати різним ланкам управління Міноборони, Генштабу та ЗСУ інструменти прогнозування, управління, аналітики та контролю, а також знизити потенційні корупційні ризики під час використання ресурсів. Впровадження SAP наблизить процеси ЗСУ до стандартів НАТО", - зазначено в повідомленні.