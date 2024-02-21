"Укрпошта" запускає проєкт замовлення та доставки ліків із прифронтового Донбасу та Сумщини

АТ "Укрпошта" отримала ліцензію на аптечну діяльність і починає продавати й доставляти ліки до сіл України та окремих міст у прифронтовій зоні в рамках проекту "Укрпошта.Аптека", повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми починаємо з Донецької та Сумської областей і будемо додавати інші регіони в міру підготовки нашої інфраструктури", - написав Смілянський на своїй сторінці в X у середу.

За його словами, на підготовку і запуск проєкту компанія витратила трохи більше одного місяця. Водночас ще кілька місяців "Укрпошті" знадобиться на відпрацювання процесів та ІТ, а також підготовку сертифікованих складів.

"Наразі в українських селах і селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек і аптечних пунктів. Загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів", - прокоментував запуск міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) на сторінці фейсбук, через "Укрпошта.Аптека" можна буде замовити майже 10 тис. найменувань лікарських засобів безрецептурної групи.

Крім того, через проєкт "Укрпошта. Аптека" відпускатимуться лікарські засоби за програмою "Доступні ліки" (безоплатні або з невеликою доплатою), бюджет програми якої цього року становить 5,2 млрд грн.

Зазначається, що після успішного старту планується розширення, і до проєкту будуть приєднані прифронтові Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя тощо, а в майбутньому всі населені пункти країни.

У МОЗ запевнили, що замовлення упакують і надішлють безоплатно за послугою "Укрпошта Експрес", а відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота в месенджерах.

Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд під час вручення посилки.

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" запускається за сприяння Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.