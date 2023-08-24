НСЗУ додала до реєстру програми "Доступні ліки" тести для вимірювання рівня глюкози та знеболювальні

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) повідомляє, що з 31 серпня набувають чинності зміни в реєстрі ліків, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення "Доступні ліки".

Як повідомляється на сайті НСЗУ з посиланням на відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України, до реєстру додано, зокрема, тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові та знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів.

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра застосовують хворі зі встановленим діагнозом "цукровий діабет першого типу". На час перехідного періоду тест-смужки відпускатимуть за паперовим рецептом, а з жовтня 2023 року - лише за електронним рецептом.

Знеболювальні лікарські засоби для паліативних пацієнтів застосовують люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями. Наприклад, онкологія у ІІІ-ІV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, вроджені вади розвитку, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання. Зокрема, до програми "Доступні ліки" додано морфін (Morphine): гранули, розчин і таблетки. Знеболювальні для паліативних хворих відпускатимуть одразу лише за електронним рецептом.

Оновлений реєстр включає 411 лікарських засобів, 72 - препарати інсуліну, 9 - комбінованих лікарських засобів, 23 - медичні вироби (тест-смужок).