На окупованих територіях знову відзначено дефіцит медикаментів - Мінреінтеграції

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) вкотре спостерігається дефіцит медикаментів, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В аптеках на ТОТ немає достатньої кількості необхідних ліків. А ті, що є, місцеві жителі називають "крейдою", ймовірно, через їхню низьку якість", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшу частину медикаментів, які доставляють, спрямовують до шпиталів на потреби окупантів. "Місцеві жителі отримують ліки за надлишковим принципом. А мешканці сіл взагалі змушені добиратися до районних центрів, попри відсутність транспортного сполучення", - йдеться в повідомленні.