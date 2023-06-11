Законтрактовані НСЗУ за пакетом готовності до реагування медустанови забезпечені ліками щонайменше на 2-3 місяці

Законтрактовані Національною службою здоров'я України (НСЗУ) за пакетом готовності до реагування медустанови, розташовані в зоні затоплення, забезпечені ліками щонайменше на 2-3 місяці, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні я особисто пройшовся лікарнями, усі лікарні, які мають цей пакет, повністю готові до того, щоб надавати медичну допомогу. Як показує наша практика, те, що у нас є, забезпечує на щонайменше 2-3 місячний період", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

При цьому Ляшко зазначив, що в разі ускладнення епідситуації в зоні затоплення можуть знадобитися додаткові постачання ліків, тому "лікарні повинні створювати так званий "медичний кошик", щонайменше, на три-шести місячний період залежно від потреби в препараті".

"Ми зробимо все можливе, щоб лікарні мали запаси і на більш тривалий період часу", - наголосив Ляшко.

Він також повідомив, що лікарні мають щонайменше п'ятиденний запас питної води.

Водночас, коментуючи забезпечення постраждалого регіону медичними кадрами, Ляшко зазначив, що "є певні дефіцитні професії".

"За цими спеціальностями ми вахтовим методом будемо привозити вузькопрофільних спеціалістів із медустанов із безпечних територій, які також законтрактовані на пакет готовності до реагування на надзвичайні ситуації, щоб лікарні Херсонської області не відчували дефіциту кадрів", - сказав він.