Події

20:19 21.02.2024

Частка українських біженців, які прагнуть повернутися на батьківщину, знизилася із 77% до 65%

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Частка українських біженців, які прагнуть повернутися на батьківщину, знизилася із 77% до 65%

Більшість опитаних українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65% і 72% відповідно) усе ще висловлюють бажання одного дня повернутися додому, проте їх частка знизилася.

Про це свідчить дослідження Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) "Життя в очікуванні: Наміри та перспективи біженців, біженців-репатріантів і ВПО з України", результати якого оприлюднено на сайті.

Згідно з даними ООН, частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася порівняно з минулим роком (із 77% до 65%), водночас зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18 до 24%), а також тих, хто не має сподівання повернутися (з 5 до 11%). Аналогічна тенденція спостерігається і серед внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначено в повідомленні за підсумками дослідження, опитані переселенці переважно називали небезпеку в Україні основним чинником, що гальмує їх повернення. Іншими проблемами були відсутність економічних можливостей і житла. Значна частина опитаних українських біженців (близько 59%) зазначили, що вони можуть бути змушені повернутися додому, якщо й надалі стикатимуться з проблемами в країнах перебування, що здебільшого пов'язані з можливостями роботи та юридичним статусом.

Зазначено також, що нині дедалі більше біженців здійснюють короткотермінові візити в Україну - майже 50% порівняно із 39% торік, здебільшого для відвідування членів сім'ї, але також для перевірки своєї власності.

В ООН вважають, що такі візити врешті-решт можуть сприяти повністю обґрунтованим рішенням про довгострокове повернення, коли цьому сприятимуть умови.

В ООН нагадують, що наразі майже 6,5 мільйона біженців з України шукають прихистку в усьому світі та майже 3,7 мільйона осіб залишаються вимушено переміщеними всередині країни.

Звіт УВКБ ООН ґрунтується на інтерв'ю, проведених у січні-лютому 2024 року з майже 4 тис. домогосподарств біженців у Європі, 4,8 тис. домогосподарств внутрішньо переміщених осіб в Україні та приблизно 1,1 тис. домогосподарств біженців, що повертаються в Україну (загальна вибірка становить понад 9,9 тис. домогосподарств).

 

Теги: #оон #звіт #біженці

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