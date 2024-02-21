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19:21 21.02.2024

Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

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Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський і парламентська фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті, в економіці, допомогу партнерів, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Говорили про найголовніше для нашої перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямами. Роботи багато. Але від самого початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги", - написав Арахамія в телеграм-каналі в середу після зустрічі членів фракції з главою держави.

За словами Арахамії, мета зустрічі - синхронізація "всіх наших зусиль і посилення окремих напрямів роботи". Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі "стратегічні сесії" проводили щороку.

"Це нормальна практика для всіх великих команд", - зазначив голова фракції.

Арахамія звернув увагу, що "зустріч привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перші збори в широкому форматі з початку повномасштабного вторгнення".

"Але хочу наперед спростувати всі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив її провести лише зараз", - зазначив Арахамія.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, на зустрічі Зеленського з народними депутатами були глава Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його перший заступник Олександр Корнієнко.

 

Теги: #рада #президент #фракція

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