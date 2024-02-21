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18:56 21.02.2024

Байден - парламенту: Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - підтримати Україну

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Байден - парламенту: Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - підтримати Україну

Президент США Джозеф Байден закликав парламент проголосувати за законопроєкт про національну безпеку.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку й підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби палата проголосувала за це, він теж пройшов би. Спікер має оголосити голосування", - написав Байден у соцмережі Х.

 

Теги: #парламент #байден

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