Байден - парламенту: Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - підтримати Україну

Президент США Джозеф Байден закликав парламент проголосувати за законопроєкт про національну безпеку.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку й підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби палата проголосувала за це, він теж пройшов би. Спікер має оголосити голосування", - написав Байден у соцмережі Х.