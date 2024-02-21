Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду найближчим часом приїхати на кордон з Польщею, та закликав прем'єр-міністра Польщі організувати там переговори.

"Я доручив нашому уряду до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, весь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт", - сказав Зеленський у відеозверненні в середу.

"І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека, ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав він.

За словами Зеленського, він "готовий бути на кордоні разом із нашим урядом".

Він також звернувся до Єврокомісії: "Треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії".

Президент наголосив, що "ціна українського зерна для нас особлива, як і будь-якої іншої продукції, яку виробляє у цей час наша економіка. Це воєнна економіка, підприємства, які працюють і дають змогу Україні забезпечувати фронт, а отже, і збереження нашої незалежності, нашої свободи, а отже, і вашої свободи".

"Україна завжди пам'ятатиме польський вибір, зроблений 24 лютого у відповідь на російське вторгнення. Це був вибір на користь спільної сили, на користь того, що ми маємо спільно вигравати битви на Дніпрі, щоб не довелося шукати способів здійснювати нове чудо на Віслі", - зазначив він.

"Я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритися з тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим більше з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно й антисолідарно", - сказав Зеленський.

На його думку, "у ситуації досі значно більше політики, ніж економіки; і тільки в Москві зараз радіють".

"І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. На всіх рівнях", - заявив президент.