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15:31 21.02.2024

Керівник САП про судову перспективу справи Коломойського: у нас дуже високі шанси

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Керівник САП про судову перспективу справи Коломойського: у нас дуже високі шанси

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко вважає, що слідство має високі шанси завершити розслідування за підозрою бізнесмену Ігоря Коломойському в заволодінні 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

"Щодо справи ПриватБанку і цього епізоду, то наразі оскаржується певна частина рішень, ухвалених першою судовою інстанцією і підтриманих апеляційною інстанцією", - сказав Клименко в середу на брифінгу в Києві.

Водночас, як наголосив керівник САП, коли Верховний Суд ухвалить остаточні рішення, антикорупційні органи зможуть зробити "висновки у цій справі - чи буде вона мати перспективу".

"На мою думку, у нас дуже високі шанси на те, щоб ця справа була направлена до суду", - додав при цьому керівник САП.

Раніше повідомлялося, що Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "ПриватБанк" Коломойському та п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Теги: #справа #коломойський #сап

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