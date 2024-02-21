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14:28 21.02.2024

Уздовж кордону з Україною ворог розгорнув 48 пускових установок "Іскандер" - ГУР

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Уздовж кордону з Україною ворог розгорнув 48 пускових установок "Іскандер" - ГУР

РФ станом на сьогодні розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #іскандер #гур_мо

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