Уздовж кордону з Україною ворог розгорнув 48 пускових установок "Іскандер" - ГУР

РФ станом на сьогодні розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".