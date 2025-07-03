Інтерфакс-Україна
Події
15:23 03.07.2025

Росія "Іскандером" вбила двох людей в Одеському порту та ще 6-х поранила

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Росія "Іскандером" вбила двох людей в Одеському порту та ще 6-х поранила

Росія у четвер вдень завдала удару по Одеському морському порту ракетою "Іскандер", яка влучила в район одного з причалів та вбила двох людей, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки", – написав він у телеграм.

За словами віцепрем’єра, ще шестеро отримали поранення, серед них – працівники одного з портових операторів, водій, а також двоє громадян Сирії, члени екіпажу цивільного судна.

"Людям надається уся необхідна допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади", – додав Кулеба.

Він нагадав, що Росія обстрілює українські порти вже четвертий рік поспіль.

"Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян. Вільне і безпечне судноплавство має бути не винятком, а нормою. Має бути жорстка міжнародна реакція", – підкреслив віцепрем’єр.

Теги: #іскандер #одеська_область

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