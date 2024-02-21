ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

Заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький виділив три основні сильні сторони противника, водночас зазначивши, що українська розвідка добре обізнана про слабкі місця росіян та їхні плани.

"Ми можемо назвати три сильні сторони, які є у противника і які він використовує. Якщо брати на загальнодержавному рівні: росіяни мають потужний мобілізаційний ресурс. У них немає нестачі в людях для участі у війні. Це пов'язано насамперед із фінансовим аспектом цього питання. Фінансовий мотив залишається основним, особливо в регіонах із поганою економікою, малою кількістю робочих місць і низькими зарплатами. Пакет соціальної допомоги, який РФ ухвалила, дуже потужний", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед іншого, пакет передбачає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та місцевої влади, а також значні пільги в кредитуванні.

"Крім того, важливий фактор - кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку, за дезертирство, за здачу в полон. Я вже не кажу про шпигунство та інше", - додав генерал-майор.

Друга сильна сторона ворога, як зазначив Скібіцький, - це те, що завдяки великій чисельності росіяни мають можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, а також переміщати або робити перегрупування військ з одного напрямку на інший.

"Для прикладу наведу Авдіївку. Вони знімали війська з лиманського, куп'янського напрямків і кидали на Авдіївку. Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їх погляду напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань у РФ, під час проведення інших заходів оперативної бойової підготовки", - розповів він.

Третя сильна сторона противника, за словами заступника керівника ГУР, - це авіація та панування в повітрі, адже щодня ворог застосовує авіаційні бомби.

"Наприклад найбільше ми нарахували за один день по Авдіївці: було випущено 75 авіаційних бомб, 500 кілограмів кожна. Окрім того, ви бачите, що щодня є завдання ударів тими самими ракетами Х-31, Х-59, керованими ракетами по наших об'єктах. Насамперед росіяни намагаються наразі знищити нашу систему протиповітряної оборони, нашу авіацію, яка несе озброєння, і знищити нашу аеродромну мережу, щоб ми не могли використовувати свою авіацію. Це сильна сторона, яка на сьогодні дуже суттєво впливає на поле бою, на ведення бойових дій", - зазначив Скібіцький.

Відповідаючи на запитання про слабкі сторони росіян, він сказав, що не буде говорити, бо противник зрозуміє і нейтралізує їх.

"Але в них багато слабких сторін. Вони пов'язані і з адміністративними питаннями з управління збройними силами, і з технікою та озброєнням. Ми це все знаємо, все враховуємо. Наші війська про це обізнані. Наша сильна сторона полягає в тому, що ми знаємо плани ворога", - наголосив Скібіцький.