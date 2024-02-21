Основні зусилля росіян наразі зосереджені на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках - заступник начальника ГУР

Найближчі півроку завдання ворога буде незмінним - вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Основні зусилля росіян наразі зосереджені на Авдіївці, Куп'янську, Лимані. Чому? Тому що завдання, яке стоїть і найближчі півроку залишатиметься однозначно таким самим, - вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Куп'янськ і Лиман є "ключовими" нині для ворога, адже росіяни хочуть показати, що їм удалося повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії, бо це буде символічно й активно використовуватиметься в інформаційно-психологічних операціях та акціях.

Заступник начальника ГУР упевнений, що Авдіївка представлятиметься ворогом до виборів як неймовірно велика стратегічна перемога.

"Хоча ми ж розуміємо, що це зовсім не стратегічна перемога. За рахунок цього вони просто відкинули наші війська подалі від Донецька", - додав він.

Як зазначив Скібіцький, конкретно ж до виборів окупанти хочуть вийти щонайменше на адмінмежі Луганської області та намагатимуться "мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку".

"Ключові моменти: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що одне з основних завдань, які росіяни ставили перед собою, - так зване звільнення або надання допомоги "Луганській Народній Республіці", "Донецькій Народній Республіці" - так і не вдалося виконати ворогові.

"Минуло два роки, а росіяни так і не вийшли на адміністративну межу ні Луганської, ні Донецької областей. І тому нині ми бачимо активність ворога, яка пов'язана з тим, щоб хоча б до виборів президента Росії продемонструвати якийсь суттєвий результат", - додали в розвідці.

За його словами, друге основне завдання ворога - це утримання захоплених ним українських територій. Зокрема, зазначив генерал-майор, противник намагатиметься утримати частини Херсонської та Запорізької областей, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму та система логістики, яка йде через Крим (підвезення боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок).

"Завдання у ворога - утримати під контролем території, які вони захопили. А утримання - це, значить, активна оборона або відкинути нас на ті позиції, з чого ми розпочинали наступальні дії. І тут ми розуміємо, наскільки важливо для нас мати резерви, наскільки важливо мати підтримку наших партнерів, розвивати своє виробництво. Тому що цей характер дій РФ із гучною назвою "наступ" передбачає затяжну війну. Війну на виснаження. І це противник нині нам і намагається нав'язати, жертвуючи величезною кількістю своїх людей", - зазначив заступник начальника ГУР.

Скібіцький також додав, що українські сили успішно знищують великі десантні кораблі РФ, і тому вони вже нічого не перевозять. "Чотири-п'ять кораблів, що залишилися, теж будуть потоплені", - сказав він.