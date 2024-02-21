Помер український дисидент Степан Хмара

Український дисидент і борець за незалежність, народний депутат України I, II і IV скликань Степан Хмара помер у середу, 21 лютого, у віці 86 років, повідомила його дружина Роксолана Хмара у фейсбуці.

"Не хочу в це повірити. Не хочу писати це. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все", - написала вона.

"Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона воскресне! Я знаю", - додала Хмара.

Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року в с. Боб’ятин, Сокальський повіт, Львівське воєводство, Польська Республіка, нині Червоноградський район, Львівська область, Україна. Борець за незалежність України у XX столітті, правозахисник, дисидент у період перебудови, багаторічний політв'язень радянських концтаборів.

У 2006 році отримав звання Герой України. Кавалер Ордена Свободи та Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів.

Із відновлення незалежності України Хмара ще двічі обирався народним депутатом. Продовжував вести боротьбу за невинно засуджених українців і політичних в'язнів.

Активний учасник Помаранчевої революції 2004 року, підтримував Віктора Ющенка.