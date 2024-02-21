СБУ викрила нові схеми для ухилянтів, серед затриманих - воєнком, який вимагав хабарі за бронювання від призову

Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих - воєнком, який вимагав хабарі за бронювання від призову.

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, вартість таких послуг становила до $10 тис.

Так, у Полтавській області викрито голову районного військкомату, який вимагав гроші у керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. "За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

У Вінниці контррозвідники СБУ затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про стан здоров'я. Надалі підробку використовували для списання з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.

У СБУ нагадують, що наприкінці серпня 2023 року було затримано організатора цієї злочинної схеми. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру.

Також, як інформують у спецслужбі, у Дніпрі затримали адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів.

"Потім інформацію про клієнтів подавали в систему "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі", - наголошується в повідомленні.

Крім того, на Закарпатті викрито трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС. У повідомленні уточнюється, що для вивезення потенційних призовників за межі України фігуранти спершу підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний маршрут до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість послуг.

У Львівській області на гарячому затримано двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом водіїв волонтерської організації.