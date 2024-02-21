Події

10:07 21.02.2024

На Донеччині поранені четверо співробітників ДСНС після влучання БПЛА в будівлю, де вони проживали

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У ніч на середу ворог іще раз завдав ударів по Покровському району Донецької області, унаслідок влучання безпілотника в будівлю, де проживали рятувальники, постраждали чотири співробітники ДСНС.

Як повідомляють у телеграм-каналі ДСНС, окрім того, увечері 20 лютого внаслідок ракетного удару РФ по м. Дружківка ушкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. "На щастя, рятувальники не постраждали", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #дснс #дрони

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