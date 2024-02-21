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08:19 21.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

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Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

Сили оборони за добу знищили 1130 окупантів, 13 танків, 70 бронемашин, 53 артсистеми, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 39 безпілотників, 1 крилату ракету, 63 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 406080 (+1130) осіб, танків - 6516 (+13) од, бойових броньованих машин - 12338 (+70) од, артилерійських систем - 9826 (+53) од, РСЗВ - 992 (+4) од, засоби ППО - 678 (+3) од, літаків - 338 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7560 (+39), крилаті ракети - 1903 (+1), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12861 (+56) од, спеціальна техніка - 1558 (+7)", - зазначено в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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